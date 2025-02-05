◇カーリング日本選手権第４日（５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）ママさんカーラー吉村紗也香がスキップを務めるフォルティウスが、ＳＣ軽井沢クラブを１０―４で破って、４戦全勝で１次リーグＢ組をトップで通過した。前年度優勝チームを寄せ付けなかった。第１エンド（Ｅ）で３点を奪うと、その後も攻撃の手を緩めない。第３Ｅで２点、第５Ｅでも２点と複数点を重ねて突き放し、勝利をもぎ取った。吉村は「リードを保ちつ