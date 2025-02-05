演出家のテリー伊藤（75）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル『テリー伊藤のお笑いバックドロップ』を更新し、53年前の三菱“360cc軽自動車”を絶賛した。【動画】テリー伊藤、53年前の三菱“360cc軽自動車”に感激「まだ現存してるのがうれしい」「ペパーミント、かわいいなぁー」懇意にしている中古車販売店を訪れ、この日ピックアップしたのは、1972年式の三菱『ミニカ』スーパーデラックス。テリーは「こういう車が、ま