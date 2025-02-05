現在放送中の『仮面ライダーガヴ』のキャストイベントが5月3日、4日の2日間にわたってグランドプリンスホテル新高輪 大宴会場・飛天で開催されることが決定した。【写真】『仮面ライダーガヴ』で悲しい運命をたどったシータ＆ジープの双子もイベント登場スペシャルイベントのタイトルは『仮面ライダーガヴ おかしなお菓子なティーパーティー』に決定。“おカシな仮面ライダー”と称される仮面ライダーガヴらしい“カラフルなお