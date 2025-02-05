◇カーリング日本選手権ロコ・ソラーレ6-5中部電力(2月5日、横浜BUNTAI)来年のミラノ・コルティナ五輪へつながるカーリングの日本選手権。3大会連続の五輪出場を目指すロコ・ソラーレは、中部電力との一戦を制し、3連勝を飾りました。1次リーグ最終戦のこの日は、スキップ・藤澤五月選手のドローがさえわたります。ハウス内の狙った位置にぴたりと止めるドローショット。この日の試合では、藤澤選手の正確なドローでナンバー1を