オンラインで取材に応じる柔道女子52キロ級の阿部詩＝5日柔道女子52キロ級の阿部詩（パーク24）が5日、オンラインで報道陣の取材に応じ、2連覇を逃した昨夏のパリ五輪以来の実戦となるグランドスラム・バクー大会（14〜16日）に向けて「大きなけがもなく状態はいい。挑戦者として、また一からスタートしたい」と意気込みを語った。24歳の阿部は2回戦敗退だったパリ五輪後、2028年ロサンゼルス五輪を目指して昨年10月に再始動。