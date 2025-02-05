中国への追加関税を発動したアメリカのトランプ大統領。中国も報復とみられる関税を課すことを発表するなか、貿易摩擦の影響は、イベントなどには欠かせない「花火」にも及んでいます。先月、大統領就任の祝賀行事で花火を鑑賞したトランプ氏。アメリカのイベントを彩るのに欠かせない花火ですが、実は97％が中国で生産されています。中国湖南省・瀏陽市。記者「こちらの場所、周りにある店はすべて花火の専門店です。大量の花火が