ピアニストの清塚信也（42）が5日、都内で行われた「こども音楽フェスティバル2025」記者発表会に登場した。この記事の写真を見るソニー音楽財団とサントリー芸術財団がタッグを組み、子どもを対象にしたクラシック音楽の祭典。子どもたちに音楽に触れる感動と、音楽を分かち合う喜びを伝える。5月3日〜6日に東京・港区のサントリーホールおよびアーク・カラヤン広場で実施される。“子どもたちに音楽を届けるうえで一番重要なこ