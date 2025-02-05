2025年度予算案の審議を、野党から選ばれた“行司役”がさばいています。衆議院の予算委員会で、立憲民主党の安住淳委員長は円滑に審議が進むよう、「歩きながら話しちゃダメ！」、「もう時間がないんですよ、寺田官房審議官来て。はい！小走りに！」、「時間を守りましょう、与党なんだから」、「厳重に注意します。大幅にオーバーしてますから、次からはないように」などと注意を繰り返しました。5日から予算委員会では、初めて