ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢À¸¶¨¤ÎÁí¹çÎÏ¤ä¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤ëÂðÇÛ»ö¶È¤Ï¡¢³ÆÀ¸¶¨¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¡¢ÂðÇÛÀ¸¶¨¤Î¤ª»î¤·¥µ¥¤¥È¡ÖTRY CO¡¦OP¡×¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆü¾ïÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ï¡Ö¿ä¤·¥³¡¼¥×¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤ÆÁÊµá¤¹¤ë¡£Á´¹ñ44À¸¶¨¤Î24Ç¯4¡Á11·îÅÙÂðÇÛ»ö¶È¤Ï¡¢¼õÃí¹âÁ°Ç¯Èæ1.2¡óÁý¡¢ÍøÍÑÃ±²Á2.5¡óÁý¡¢ÍøÍÑ¿Í¿ô1.3