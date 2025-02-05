不二製油は1月23日、植物性ブランド「MIRACORE（ミラコア）」の植物性だし「MIRA-Dashi（ミラダシ）」を使用し、シェフが開発したオールパーパスメニューの試食会を大阪市内で開催。飲食、宿泊、観光等に関連する事業者ら約50人が参加した。同ブランドは、植物性素材で動物性食品特有の満足感を実現するブランド。試食会で使用したミラダシは、チキンタイプをはじめビーフ、カツオ、白湯の既存4タイプに、開発中の貝、エビを含めた