乃木坂46に、新たに6期生11人が加入することが5日、分かった。この日、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」などで発表され、春オーディションで合格した「春組」のティザームービーが公開された。オーディションはグループ史上初、アイドル界でも異例となる春・夏2回に分けて実施。「春組」「夏組」合わせて11人が合格した。メンバーの詳細プロフィルは、明日6日午前11時から「乃木坂配信中」で毎日1人ずつ公開する。春組メンバ