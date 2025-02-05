阪神・淡路大震災からの復興シンボル・神戸ルミナリエの協賛事業で第7回の「KOBE ディライト・ファウンテン」が1月24日〜2月2日の10日間、今年も神戸市の東遊園地南側園地（花時計広場）で開催された。神戸・阪神間の食品関連11社が出展し、人気の既存商品だけではなく、出展者同士でコラボした同事業限定商品も販売した。1月23日には前夜祭が開催され、今年の実行委員長を務める剣菱酒造の白樫政孝社長が「震災から30年。食は生き