ニコニコのりの白羽清正社長が、1月28日に行われた春の新製品発表会で、現在の海苔生産状況について、次のように語った。◇◇昨年11月に始まった2024海苔年度の共販（入札）枚数は年産40億枚台水準で推移しており、3年連続で50億枚を下回る可能性がある。一昨年の2022海苔年度は、栄養塩不足をもたらす“最凶”の植物プランクトン「ユーカンピア」による赤潮が発生。海苔の色落ちをもたらし、漁期を通じて漁獲量に悪影響を