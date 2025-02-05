医療従事者向けの医療情報誌・月刊『集中』を発行する集中出版は、医療従事者を称える「癒しと安らぎの環境」フォーラムと、医療従事者への感謝を込めたコンサートを毎年開催している。同社はYouTubeの「集中チャンネル」にて、2024年に開催したフォーラムおよびチャリティコンサートの模様を、7月末までの期間限定でアーカイブ配信することを発表した。「癒しと安らぎの環境」フォーラム＆コンサート集中出版は、「癒しと安らぎの