チェルシーからミランへローン移籍が発表されたジョアン・フェリックスの背番号が「79」に決定した。クラブ公式サイトが発表している。フェリックスは、ベンフィカ時代にこの背番号「79」を背負っており、今回、原点回帰の意味を込めてか、再び同じ背番号を背負うこととなった。そのベンフィカ時代、彼は母国のスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドの後継者として期待された逸材だった。2019年には10代の選手で当時キリアン