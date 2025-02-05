現在プレミアリーグ2位のアーセナルは、今季度重なる選手の負傷離脱に悩まされている。特に最終ラインは怪我人が重なったポジションで、プレシーズンから離脱していた冨安健洋、11月に膝の手術を行ったことで数カ月の離脱を余儀なくされたベン・ホワイトほか、ユリエン・ティンバーや新加入のリッカルド・カラフィオーリも短い離脱を繰り返している。しかし、ホワイトがいよいよ帰ってくるようだ。カラバオカップのニューカッスル