全日本空輸（ANA）は、降雪や強風に伴う悪天候のため、特別対応を実施する。5日午後1時半現在、特別対応を実施するのは、6日に稚内・函館・秋田・庄内・能登・富山・小松・新潟・鳥取を発着する全便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。5日には、福岡・鳥取・米子・富山・新潟・大阪/伊丹・庄内・秋田・能登・対馬を発着する55便が欠航し、約3,400名が影響を受けている。