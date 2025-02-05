セリーヌ(CELINE)は、セリーヌ麻布台限定のウォレットとレザージャケットを2025年2月28日(金)より発売する。“トリオンフ”モチーフ煌めく「マーゴ」に限定カラーゴールドカラーのエンブレム“トリオンフ”の留め具とチェーンが目を引くウォレット「マーゴ」。セリーヌ麻布台1周年を祝した限定色として、ゴールドの輝きを際立たせる深みのあるライトバーガンディーを用意する。チェーンは取り外しできるので、気分に合わせてスタイ