大谷とデコピンの雪像にMLB公式も注目した(C)産経新聞社スーパースターとその相棒が冬の一大イベントに登場した。日本時間2月4日、北海道札幌市の冬を代表するイベント『2025さっぽろ雪まつり』が中央区の大通公園などで開幕。第75回を迎えた今年も数々の個性豊かな作品が展示されているが、その中で今回、特に米メディアから熱い視線が注がれたのは、ドジャースで活躍する大谷選手＆愛犬デコピンの雪像だ。【動画】さっぽろ雪