今季最強寒波による降雪で、岐阜県大垣市にある運送会社にも影響が出ています。 【写真を見る】「北陸中心に約130便欠航」“今季最強寒波”で物流の影響は？“レトルトご飯や水”で立ち往生に備える （西濃運輸 大垣支店 林朋幸課長）「北陸を中心に約130便が欠航している」 西濃運輸は全国各地に配送を行っていますが4日は、福井県のすべての発着便と新潟県の一部で配送を見合わせたということです。その数約130便です。（西濃