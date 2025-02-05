千葉・柏市は５日、大相撲の新横綱・豊昇龍（立浪）の昇進祝賀パレードを１６日に開催すると発表した。柏駅前の西口、東口のそれぞれを回る予定。豊昇龍は柏日体（現・日体大柏）高時代の３年間を柏市で過ごした縁がある。「柏は日本のふるさとという感じ」と話していた。