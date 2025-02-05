ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟（24）が5日、マネジメント事務所を通じ、能登半島地震の被災地への寄付をしたと発表した。アスリートのマネジメントなどを手がける「UDNSPORTS」は公式Xなどを通じ「佐野海舟選手が、令和6年1月1日に発生した能登半島地震に対する寄付をしたことをお知らせいたします」と発表。「本人の意向により、100万円をUDNFoundationを通じて石川県「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」に