お笑いタレント・やす子（26）が4日放送のテレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（火曜後11・45）にゲスト出演。負けたくない芸能人を挙げる場面があった。番組ではゲストに50の質問をぶつける新企画を実施。その中で「負けたくないという芸人は？」と問われたやす子は「えーっ、いやー」と悩んだのち「みちょぱさんとか」と芸人ではなく超人気タレントの名前を挙げた。理由については「やっぱり同じ平場