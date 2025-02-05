米郵政公社（USPS）のロゴマーク（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米郵政公社（USPS）は4日、中国と香港からの小包の取り扱いを一時停止すると発表した。USPSは停止期間など、詳細は明らかにしていない。米国で利用が広がる、中国発の電子商取引（EC）サイト「SHEIN（シーイン）」、「Temu（テム）」などの事業に影響が出そうだ。米国では800ドル（約12万円）以下の国際小包は関税を免除する規定がある。免除規定は海外か