トランプ米大統領（ロイター＝共同）、石破茂首相【ワシントン共同】日本政府が3月にニューヨークで開かれる核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加の是非について、トランプ米政権と協議に入っていないことが4日分かった。米政府当局者が明らかにした。米国は条約に反対している。被爆者は参加を強く求めているが、日本政府は「核の傘」を提供する米国に配慮して参加見送りに傾いており、自粛した形だ。今年は広島、長