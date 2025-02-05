セブン‐イレブン･ジャパンは2月11日から、全国の店舗で『韓国メニュー』全10品を順次発売する。韓国料理を再現した商品として、おにぎり、惣菜、うどん、スイーツなどを取りそろえる。【あわせて読みたい】ローソン、2月3日夕方ごろ「盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」「盛りすぎ!満腹濃厚豚ラーメン」発売、2月4日には「焼豚弁当」や「照焼チキンたまごサンド」など9品を投入〈セブンイレブン『韓国メニュー』2025(すべて税込価