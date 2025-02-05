アサヒ飲料は2月18日、“サンリオ”コラボデザインボトルの「カルピス」4商品を発売する。【関連記事】サーティワンひな祭り2025「サンリオ ひなだんかざり」予約実施、ハローキティ･ディアダニエル･マイメロディ･クロミ･マイスウィートピアノのチョコレート付き販売ラインナップは、「カルピス」「カルピス 糖質60%オフ」「カルピス 完熟巨峰」「カルピス 完熟白桃」。すべて470mlプラスチックボトルの希釈タイプ。各税込540円。