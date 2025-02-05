ボーイズグループTHE BOYZが日本での熱い人気を証明している。【写真】THE BOYZ・エリック、お菓子と“避妊具”を間違える所属事務所One Hundredは2月5日、THE BOYZの日本ファンコンサート「THE B LAND in JAPAN」の追加公演について伝えた。2月22・23日、代々木競技場 第1体育館で行われるファンコンに加えて、2月24日も追加され、計3日間、ファンと会うことになった。ファンコンサート「THE B LAND」は、ファンと一緒に楽しい新