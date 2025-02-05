重量制限を「2倍超過」で告発へNEXCO西日本は2025年2月5日、制限重量を大幅にオーバーした車両を走行させたとして、警察へ告発を行ったと発表しました。重量物をはこぶ車両のイメージ（画像：写真AC）。今回告発された案件は、2024年8月に高知自動車道で、25トン制限のところをほぼ2倍の「50.05トン」でオールテレーンクレーンを通行させたというものです。【画像】えぇぇ…!? これがやり過ぎ「重量オーバー」な実際の「違反車