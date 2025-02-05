春節（旧正月）休場明け５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２１．１１ポイント（０．６５％）安の３２２９．４９ポイントと続落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中首脳は通商問題などについて近く電話会談するとの見通しが伝わる中、様子見ムードも漂っている。トランプ米政権は４日、予定通り中国からの輸入品に１０％の追加関税を発動し、中国側はそれにあわせ報復措置を打ち出した