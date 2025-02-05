Image: LADAS こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 キレイに洗車したのになんだか愛車が引き締まらない……。それ、ボンネット周りや前後バンパー、フェンダーなどに使われる未塗装樹脂パーツが白ボケていませんか？ それらの劣化を復活させる方法や洗車ケミカルも多数ありますが、今回はその中からクラウドファンディングの先行割引でおトクになっ