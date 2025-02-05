山本と談笑するドジャース時代のブレージャー（右）＝2024年2月12日、グレンデール（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで鈴木誠也と今永昇太が所属するカブスは4日、ドジャースから救援投手のブレージャーをトレードで獲得したと発表した。ドジャースは金銭または後日指名される選手を得る。37歳のブレージャーは2017年にはプロ野球広島で鈴木とチームメートだった。昨季は29試合に登板し、1勝0敗、防御率3.54。チームのワ