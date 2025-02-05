５日午後４時２７分、中・下越に大雪警報が発表されました。佐渡では、暴風雪に警戒してください。下越、中越では、大雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください県内で警報が出されているのは以下です。・新発田市大雪波浪警報・胎内市大雪波浪警報・長岡市大雪警報・三条市大雪警報・五泉市大雪警報・魚沼市全域大雪警報・小千谷市大雪警報・加茂市大雪警報・阿賀町大雪警報・柏崎市波浪警報