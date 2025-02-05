巨人のドラ1石塚を高橋尚成氏が絶賛巨人、メジャーリーグなどでプレーした高橋尚成氏が4日、自身のYouTubeチャンネル「高橋尚成のHISAちゃん」を更新。巨人のドラフト1位ルーキー、石塚裕惺内野手を「かなりいい選手」と称賛した。石塚は花咲徳栄高時代に野球日本代表「侍ジャパン」高校代表でも4番を務めるなど、高校通算26本塁打をマーク。西武と巨人から外れ1位指名を受け、競合の末、巨人が交渉権を獲得した。キャンプは