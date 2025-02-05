日本サッカー協会(JFA)は5日、パラグアイ遠征に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。廣山望監督が率いるU-17日本代表。2月12日から25日にかけてパラグアイに遠征。現地では、U-18セロ・ポルテーニョ(2/17)、U-17 パラグアイ代表(2/19、2/21)と3試合位を行う予定が組まれている。今回のメンバーには、横浜F・マリノスのトップチームに昇格したFW浅田大翔が選出。また、海外組ではGK村松秀司(ロサンゼルスFC)、DFバンデラ吉田健太(