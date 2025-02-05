チャンネル登録者数100万人超えの人気YouTuber・中町綾が、ピーチ・ジョンのモデルとして登場。12日より、春の新作を多数着こなす公式通販サイトの新コンテンツ「It girlが魅せる春ランジェリー」にて、新ビジュアルと動画に出演する。【写真多数】美ボディ全開！うる肌を見せつけた中町綾バストを飾る可憐なリボン「ナイスバディブラリボンレース」、大ヒットブラの春色カラー「ナイスバディブラ」、肌に映える、淡く儚いレー