気象台は、午後4時41分に、大雪警報を大野市、勝山市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・大野市、勝山市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町に発表嶺北では、5日夜遅くから6日朝まで大雪に警戒してください。福井県では、6日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報6日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■敦賀市□波浪警