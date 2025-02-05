事件現場となった空き地に花を供え、手を合わせる森田都史さんの父親の悦雄さん＝5日午後、和歌山県紀の川市和歌山県紀の川市で2015年、小学5年の森田都史さん＝当時（11）＝が殺害された事件は、5日で発生から10年となった。父親の悦雄さん（76）は昨年「心情等伝達制度」を使い、受刑者の男に対してずっと抱えてきた悲痛な思いを伝えた。「申し訳ありません」という言葉は返ってきたが、送ると約束した手紙は届かなかった。「