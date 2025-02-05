料理研究家の桜井奈々が5日に自身のアメブロを更新。お気に入りのレストランで受けた想定外のサプライズを明かした。【映像】工藤静香の手作りスイーツ（複数カット）この日、桜井は「サプライズありすぎレストラン」というタイトルでブログを更新し「ピカピカのキラキラのイチゴ 珍しい小田原産」「かなこまち」とスイーツの写真を公開。「日曜日、、行った、例のお気に入りイタリアン」と小田原にあるイタリアンレストラン『