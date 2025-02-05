［東京５日ロイター］ - ヤマハは５日、発行済み株式総数の７．３％に当たる３５００万株、３００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は１８日から１１月３０日。今回取得する自己株式はすべて消却する予定。