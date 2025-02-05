西武は５日、明日の６日から１９日までの期間、ジャパンウィンターリーグ２０２４に参加したロビー・テネロビッツ外野手（３０）が、高知・春野で行われている二・三軍キャンプに参加すると発表した。テネロビッツは昨年の同リーグに半期の参加ながら、リーグ最多タイの３本塁打を放ちタイトルを獲得した長打力が持ち味の外野手。３つのポジションが未確定な西武の外野手戦争に割って入る可能性がある。テネロビッツは「ＪＷ