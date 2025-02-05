◇カーリング日本選手権第４日（５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグが行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが６―５で中部電力に勝利し、３勝１敗とした。スーパーショット連発で、一進一退の攻防が続く第４エンド（Ｅ）。ロコ・ソラーレのスキップ・藤沢五月がストーンの間を華麗にすり抜けるナイスショットで１点を死守するが、第５Ｅは中部電力が２点を追加。３―３で折り返した。第６Ｅは、決