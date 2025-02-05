佐藤 希生アナウンサー：ここからは、気象予報士の小野さんとお伝えします。小野 和久 気象予報士：お願いします。今後のポイントです。県内は、8日(土)頃にかけて、強い雪が断続的に降る見込みで、大雪に、注意・警戒が必要です。 6日の予想天気図です。冬型の気圧配置が続きます。そして、寒気も居座ります。県内は、雪が降り、風も強めに吹く見込みです。 気象台の週間予報を見ていきましょう。6日、7日は雪が降り