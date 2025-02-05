「おててのシワとシワを合わせて、しあわせ。な〜む〜」というお仏壇のCMがありますが、おててならシワがどれだけあってもいいのですよ。問題はお顔！あと最近は首まわりも。年相応のシワならさほど気にならないのですが、私、子どものころから笑うと顔がクシャクシャになってしまうのです。太宰治の『人間失格』の葉ちゃんの幼少期にちなんで、〈皺くちゃ坊ちゃん〉と周囲から呼ばれていたくらい、筋金入りのシワ顔なのです。撮