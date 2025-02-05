みんな大好き六花亭が、毎年バレンタインシーズン限定で販売している絶品チョコレートをご存じですか？今回はこの時期の楽しみ「バレンタインキャラメルショコラ」をご紹介します♪キャラメル＆マルセイビスケット入り！「バレンタインキャラメルショコラ」780円こちらがパッケージ。植物が描かれたシンプルな箱に、おなじみの花柄のリボンがかけられています。箱を開けると、チョコレートの説明書きが。ふむふむ、チョコの中にキ