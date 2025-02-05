海外旅行好き必見！みんなの銀行とRevolutを使い倒してお得・身軽・安心な海外スマート旅を実現する※この記事は『みんなの銀行 公式note』からの転載です。これは「BaaS（Banking as a Service）」や「組み込み型金融」というジャンルのお話になりますが、みんなの銀行とRevolutのAPI連携開始を記念して両社広報担当が海外旅行を敢行し、「みんなの銀行×Revolut」のお得・身軽・安心な使いこなし術を実際の旅行記にのせて発信す