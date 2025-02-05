ＮＹ金時間外取引直近高値を２８８８．８０ドルに伸ばす安全資産買いで 東京時間16:02現在 ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2888.00（+12.20+0.42%） トランプ関税、貿易戦争などが警戒される状況で、安全資産として金相場が高騰している。昨年は中銀の金需要が高まったとの報道も後押し。金現物は２８４９．０５ドルと過去最高値を更新。