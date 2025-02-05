全日本プロレスは5日、都内の事務所で9日の後楽園大会の対戦カードが発表された。会見には世界ジュニアヘビー級王者のMUSASHIと挑戦者の佐藤光留が出席。まず佐藤がベルトを奪取した場合は毎年行ってきた自主興行で他団体の王者クラスを集めて試合を行う目標がある。「キャリア25周年。ジュニアヘビー級は日本だけ。ほかは無差別級など日本のプロレスの文化というか、（他団体の王者クラスを）一同に集めたい。だから自分が丸