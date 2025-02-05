4日から今シーズン最強の寒波が流れ込んでいます。日本海側を中心に各地で大雪となっています。【画像】雪に埋まる車雪をかきわけて歩く人■“異例のドカ雪”立往生続出5日午前6時40分ごろの富山空港の映像では、空港の駐車場に止まっているすべての車の上に雪が降り積もっているのが分かります。午前7時15分ごろの新潟県長岡市では、朝から細かい横殴りの雪が降っています。今季最強にして最長寒波が襲来した列島各地。一