山一電機はこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を４８７億円から４６０億円（前期比２６．３％増）へ、営業利益を８８億円から８０億円（同２．７倍）へ下方修正すると発表した。 第３四半期にロジック半導体向け製品が自動車用ＡＤＡＳ向けで減速したことや、メモリ半導体向け製品の伸びが鈍化したことが要因。ＭＣＵ向け製品が市場の在庫調整の影響を受けたことも響く。配当予想は据え置いた。